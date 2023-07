Pratola Peligna | avanza la tecnologia | in arrivo il primo Pos in chiesa

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lacontinua a prendere il sopravvento sulla società: sono molteplici i cambiamenti che costringono le persone ad adattarsi ed abituarsi a nuovi modi di vedere e di gestire la vita. In questo caso però, è successo quello che tutti probabilmente non si sarebbero aspettati: l’elettronico ha finito per invadere anche la. Questo è L'articolo