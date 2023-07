Portogallo - Italia U19 5 - 1 | rivivi la diretta | non basta Lipani | debacle azzurra

Dopo aver battuto nettamente Malta nella gara inaugurale del torneo, l'incassa una durissima sconfitta dalnella seconda giornata. Gli azzurri di Bollini sbloccano con Lipani (poi espulso) ma vengono travolti nella ripresa con il risultato finale di 5 - ..., la cronaca Pronti, via e azzurrini subito in vantaggio grazie a , abile a sfruttare un cross di Hasa . Al 35° arriva il pari di Ribeiro che anticipa l'espulsione dell'autore del ...... Spagna - Grecia 1 - 0 (Romania) Fase finale a quattro squadre (a eliminazione diretta) 1996:- Spagna 1 - 1, 4 - 2dcr (Spagna) 1994:1 - 0dts (Francia) Finale con andata e ...

Il Portogallo batte per 5-1 l’Italia di Bollini nella seconda giornata dei gironi dell’Europeo di Under 19. Ora per andare in semifinale serve una vittoria con la Polonia. L'Italia cade fragorosamente ...EUROPEI UNDER 19 - Azzurrini in vantaggio, poi pesa l'inferiorità numerica per metà gara: i lusitani rimontano e dilagano. Domenica sarà dentro o fuori con la P ...