Portale InPA | come iscriversi e partecipare ai concorsi pubblici La Guida

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildiventa l’unica via d’accesso per il reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione. Tutti iora vengono pubblicati lì, nel sito che diventa ufficiale e si appresta a sostituire presto la gazzetta ufficiale (per quanto riguarda le assunzioni nella pa). Il nuovo regolamento, pubblicato in gazzetta lo scorso 29 giugno infatti, cambia le regole didal 2023, e mette nero su bianco la prima grande novità è l’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso sule non più in Gazzetta ufficiale,da prassi fino ad oggi. Mezza novità in realtà: perché si sapeva già de ...

L'accesso ai concorsi pubblici, inoltre, ora è possibile solo tramite ildel reclutamento. Questo rappresenta una delle principali innovazioni della recente riforma. Il processo di ......gli ITS e l'inizio dell'intranet veloce in scuole e ospedali INNOVAZIONE Competenze digitali e... ecco tutte le misure per cittadini e imprese:sommerso, codice crisi d'impresa e ...Cambiano innanzitutto le regole per la pubblicazione dei bandi di concorsi , che d'ora in poi deve avvenire sia sul sito web delladi Reclutamento) e sia sul sito istituzionale dell'...

Obbligo pubblicazione concorsi: da Gazzetta Ufficiale a inPA Ti Consiglio

Una nuova riforma ricca di contenuti. Il prossimo 14 Luglio entrerà in vigore il nuovo regolamento relativo ai concorsi pubblici del 2023. Le novità ...Nuova veste per i concorsi pubblici 2023. Il decreto approdato in Gazzetta lo scorso 29 giugno detta le regole del cambio di rotta sull’intero iter delle ...