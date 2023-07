Polizia di Stato e Anci siglano l'accordo sulla prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi dei Comuni ...

(Di giovedì 6 luglio 2023) E' il primo atto del più ampio 'Progetto PRO - C2SI' - Progetto per la Cyber sicurezza deiItaliani, strutturato su due pilastri. Il primo, dedicato alla tutela diretta delle infrastrutture ...

Il Capo dellaVittorio Pisani ha sottolineato che 'l'odierno accordo segna un ulteriore fondamentale passo nell'impegno delladinella tutela di cittadini ed istituzioni , con ...Due agenti di, che provavano a trattenerlo, sono rimasti feriti a seguito dello scoppio. ... Non èimmediatamente chiaro come Humeniuk abbia ricevuto l'esplosivo e sia riuscito a portarlo ...A scoprire i cadaveri èil figlio 15enne della coppia . Il ragazzo, che ha un fratello ... Il padre, secondo quanto ricostruito dalla, avrebbe prima sgozzato la moglie e si sarebbe, subito ...

Sempre vigile e costante l'attenzione da parte della Polizia di Stato ... Questure sul web

Partono oggi, da Chianciano terme, le 168 atlete provenienti da diversi paesi del mondo tra cui Stati Uniti, Canada, Vietnam, Italia, Spagna, Olanda e Francia, protagoniste della 34esima edizione del ...Gli agenti della Squadra mobile di Agrigento hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, convalidato dal giudice per le indagini preliminari in custodia cautelare in carcere, di uno straniero di ...