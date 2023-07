Pnrr | Sala | Serve maggiore chiarezza e rapidità

Leggi su iltempo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Sicuramente sulè un momento che sollecita una. Ci è stato fatto un richiamo da parte del governo a essere a nostra volta chiari su quanto possiamo spendere e su quanto non possiamo spendere ma come ha detto il presidente Decaro i comuni sono già al 90% dei fondi assegnati quindi questo porterebbe a dire che abbiamo spazio per altro però bisogna essere rapidi". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppea margine del convegno Anci "Missione Italia 2021-2026" a Roma. "Poi ci sono tanti dibattiti relativi al futuro delle autonomie locali, altrettanto interessanti. Io penso che una realtà come la nostra italiana con 8mila comuni, un centinaio di province, 14 città metropolitane e 20 regioni sia troppo complessa, rischi di dover condividere troppo. Questo governo che ...