Più credito per mettere in sicurezza il territorio Scrive il commissario Castelli

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 luglio 2023) All’assemblea dell’Ania e a quella dell’Abi è stato posto con forza il tema della relazione strettissima che esiste tra risorse finanziarie, imprese economiche e fragilità del. Un quarto dei prestiti erogati alle imprese non finanziarie è rivolto ad aziende collocate in province ad alto rischio di calamità naturali. D’altronde il 95% dei Comuni italiani è esposto a rischi di frane, alluvioni o erosioni costiere (e il 40% delle abitazioni è costruito in aree a medio-alta sismicità). La messa indelè una priorità nazionale. Gli interventi ex post sono sempre più difficili e più onerosi, di quanto si può fare ex ante. Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, all’assemblea dell’Abi ha ricordato che nel Pnrr ci sono previsioni di spesa per 1,25 miliardi di euro per operare interventi di ...