Pirelli P Zero Trofeo RS | sviluppato per le supercar

Il nuovoTrofeo RS è già disponibile per le auto che lo adottano in primo equipaggiamento, e in futuro arriverà anche sul mercato del ricambio con un'ampia gamma. La Pagani Utopia ha l'onore di portare al debutto il nuovoTrofeo RS , il pneumatico semi - slick che la Casa italiana renderà disponibile per i clienti sportivi e per le più prestigiose supercar e hypercar sul mercato.

La Pagani Utopia monta i Pirelli P Zero Trofeo RS, pneumatici top Motor1 Italia

MILANO - Pirelli presenta P Zero Trofeo RS, nuova versione del pneumatico semi-slick realizzato per le case automobilistiche che intendono valorizzare le prestazioni delle vetture dal Dna più sportivo