Pirelli P Zero Trofeo RS | pneumatico più sportivo della gamma stradale

(Di giovedì 6 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) –presenta PRS, nuova versione delsemi-slick realizzato per le case automobilistiche che intendono valorizzare le prestazioni delle vetture dal Dna più. Nato come evoluzione tecnica del PR, il nuovosi differenzia dal predecessore anche per il posizionamento di mercato: si rivolge in particolare al primo equipaggiamento, offrendo alle case automobilistiche la possibilità di fornire veicoli già pronti per un’esperienza di guida sportiva. La nuova generazione del semi-slickè ancora più performante su asciutto e offre una migliore costanza di rendimento: infatti, anche nell’uso più intenso, le prestazioni si mantengono più a lungo, così da ...

Il nuovo Trofeo RS è già disponibile per le auto che lo adottano in primo equipaggiamento, e in futuro arriverà anche sul mercato del ricambio con un'ampia gamma. La Pagani Utopia ha l'onore di portare al debutto il nuovo Trofeo RS, il pneumatico semi-slick che la Casa italiana renderà disponibile per i clienti sportivi e per le più prestigiose supercar e hypercar sul mercato.

