Pirelli - P Zero Trofeo RS | la spalla ideale di supercar e hypercar

(Di giovedì 6 luglio 2023) La Pagani Utopia ha l'onore di portare al debutto il nuovoRS, il pneumatico semi-slick che la Casa italiana renderà disponibile per i clienti sportivi e per le più prestigiosesul mercato. Focus sul primo equipaggiamento. IlRS rappresenta il top di gamma dei modelli stradali omologati dalla, sviluppato per offrire il massimo delle prestazioni su pista asciutta pur mantenendo la possibilità di essere utilizzato su strade aperte al traffico. IlRS è un'evoluzione del modelloR, con un'importante differenza: l'RS è rivolto prima di tutto al primo equipaggiamento e sarà sviluppato "on demand" in base alle ...

Il nuovoTrofeo RS , nasce proprio per valorizzare le doti dinamiche delle vetture che fanno della sportività il loro punto di forza. Nasce come una naturale evoluzione tecnica del P ...Pagani Utopia porta al debutto i nuovi pneumatici PTrofeo RS (21 pollici all'anteriore e 22 pollici al posteriore), sviluppati su misura per questo modello da. Pagani Huayra R Invece, ...La Utopia coi nuoviTrofeo RS . La Utopia porta al debutto i nuovi pneumaticiTrofeo RS , realizzati in una versione ad hoc per la hypercar italiana. Il nuovo semi - ...

GOODWOOD (ITALPRESS) - Pirelli ha presentato tre nuovi pneumatici in occasione del Goodwood Festival of Speed, di cui è Exclusive Tyre Partner, ...L’azienda milanese ha scelto il grande evento nella campagna inglese per mostrare tre nuovi prodotti sviluppati per le diverse esigenze della mobilità contemporanea, in strada e in pista ...