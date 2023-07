Pierro Lega | “De Luca permetta attività all’aperto nei comuni salernitani che vivono di turismo”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “La peste suina africana è una malattia da non sottovalutare, contro la quale laha agito con numerosi interventi. Per arginarla, le norme prevedono che, nelle aree infette, possano essere bloccate le, anche se l’elevata contagiosità del virus non tocca né l’uomo, né altri animali domestici o selvatici. È quanto accaduto in 17nella provincia di Salerno, che si sono visti vietare dal presidente della Regione la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il Mountain bike, le gite a cavallo, manifestazionie altro ancora. Questi paesi, però, dimontano e i divieti stanno recando loro un enorme danno economico. Ci chiediamo dunque dove sia Dee ...

Così in una nota il deputato della, AttilioLo sta facendo tra l'argine sicuro di dove laè forte e quello limaccioso di dove la... Mentre il neo deputato Attilio, altro campano, si fa valere in commissione Agricoltura che è il ......del corpo docente e di ricomporre il patto educativo scuola - famiglia (Sasso "). LUPI, CAVO, ... MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT,, ...Stampa“Il Viminale ha pubblicato oggi la graduatoria definitiva per l’approvazione dei progetti 2022 per la videosorveglianza nei comuni. Ottime notizie per la provincia di Salerno che riceverà quasi ...Il bando per i lavori alla diga di Campolattaro (Benevento) sarà pubblicato lunedì 26 giugno 2023, sulla piattaforma della regione Campania e sulle Gazzette europea e italiana. La ...