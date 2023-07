Pier Silvio Berlusconi | “Non scendo in politica | la mia famiglia è compatta Arcore un museo? Invenzioni”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Martedì 5 luglio, amministratore delegato di Mediaset, ha presentato insieme ai vertici aziendali i palinsesti della corazzata televisiva per il 2023. Un appuntamento che ha assunto un significato politico importante. Si è trattato infatti della prima apparizione pubblica in azienda dopo la morte del fondatore,non ha nascosto l’emozione nel ricordare il Cavaliere e nel ringraziarlo pubblicamente raccontando anche alcuni aneddoti privati. Poi l’amministratore delegato ha raccontato del suo no alla. Ma anche del rapporto con la premier Giorgia Meloni, e della propria“piùche mai.“ La presentazione dei palinsesti Mediaset il 5 luglio a ...

'Cara Marina,, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue', si legge La decisione su Fininvest e sul patrimonio era ...... del quale può liberamente disporre) viene lasciata 'in parti eguali' ai figli ' Marina e'. 'Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei cinque figli Marina,, Barbara, ..."Cara Marina,, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue", scrive indicando le donazioni al fratello, a Fascina e a ...

Testamento Berlusconi, a Marina e Pier Silvio la maggioranza Fininvest. “Nessuno avrà controllo solitario”. 2… la Repubblica

I fogli vergati a mano: “Lascio la disponibile ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti uguali ai miei figli Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi” ...La maggioranza di Fininvest passa a Marina e Pier Silvio Berlusconi. Lo riporta l’agenzia Ansa anticipando i contenuti del testamento di Silvio Berlusconi. Le disposizioni, datate 19 gennaio 2022, pre ...