Pier Silvio Berlusconi e il Monza | «Porteremo avanti il sogno di papà»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 luglio 2023), figlio di, è stato intervistato dalla Gazzetta in merito a quelli che sono gli obiettivi del. I figli del politico italiano sembrano essere decisi a non abbandonare gli interessi del padre. Come dichiarato alla Gazzetta: «Noi figli troveremo il modo di portareildial meglio». La stessa Gazzetta commenta gli interessi della famiglia: “In questo contesto va anche ricordato comenon abbia mai avuto interesse a entrare concretamente nel mondo del pallone, preferendo dedicarsi anima e corpo a Mediaset, ma adesso che ilnon c’è più il primo imperativo è onorare la sua memoria. ...