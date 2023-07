Pier Silvio Berlusconi è già un tutt’uno con l’azienda che dirige

'Cara Marina,, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue', si legge La decisione su Fininvest e sul... del quale può liberamente disporre) viene lasciata 'in parti eguali' ai figli ' Marina e'. 'Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei cinque figli Marina,, Barbara, ...... infatti: Insomma, quei 230 milioni che i figli devono dare allo zio, alla matrigna e all'amico del padre devono dividerseli fra Marina,, Barbara ed Eleonora. Luigi ne sarebbe esente.

Berlusconi, il testamento: 100 milioni a Marta Fascina e al fratello Paolo. A Marina e Pier Silvio maggioranza ilmessaggero.it

Nel 2009 il grande conduttore aveva raccontato a Fabio Fazio come era finita la sua carriera nelle tv di Berlusconi dopo che ne era stato il simbolo. Molte le analogie ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...