Picchia con un mestolo la compagna mentre ha il figlio in braccio | arrestato

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutolacon unla donna ha ilneonato in. E’ accaduto ieri in Aversa. A richiedere l’intervento dei carabinieri sono stati i genitori della vittima, appena saputo da questa ciò che era successo. Al loro arrivo i militari dell’Arma hanno notato ferite alle braccia ed ecchimosi alla gamba destra della donna. Ai carabinieri la 43enne ha riferito di essere statata con undal compagno, di 42 anni,aveva tra le braccia ilneonato e che alla base dell’aggressione ci sarebbero stati futili motivi. La vittima ha poi precisato che le aggressioni da parte dell’uomo sarebbero iniziate sin dai primi mesi della loro convivenza, ...

TAGS savona CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Uccise peruvianoarco e freccia per ... Tir sul viadotto di Nervi nonostante divieto Si accende sigaretta sul bus 1 epasseggeri: ...Un fratello gemellola partner. La schiaffeggia, la insulta, la mortifica. L'altro, invece, la trattagrandissimo amore e rispetto. Perché La risposta è identica per entrambi: Perché sono vissuto per anni ...... ha detto ai sanitari di aver paura di tornare al suo appartamento: era certa che ad aspettarlo ci fosse ancora l'ex - fidanzato, lo stesso che l'aveva picchiataviolenza. Questi ultimi, dopo ...

Aversa, picchia con un mestolo la compagna che tiene in braccio il loro bambino: arrestato Corriere della Sera

21:11:47 E’ accaduto ieri in Aversa dove una 43enne del posto è stata malmenata dal compagno convivente di 42 anni, anch’egli del luogo. A richiedere l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Av ...Picchia la compagna con un mestolo, mentre la donna ha il figlio neonato in braccio. E' accaduto ieri in Aversa. A richiedere l'intervento dei carabinieri sono stati i genitori della vittima, appena s ...