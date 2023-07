Perisic clamoroso | addio al Tottenham | vicino il ritorno a casa

Commenta per primo Lukaku è tornato,non disdegnerebbe, Hakimi anche di più. Ci dev'essere qualcosa di magico nello spogliatoio ...per dire che ne servirà un'altra per perfezionare il......e il cinismo mostrato dal Giappone con Germania e Spagna potrebbero provocare un altro... Ivanè stato il giocatore che ha segnato più gol nei grandi tornei internazionali (Mondiale ed ...Prima dell'Udinese gli interisti pensano a Terraccianoe Lautaro spingono l'Inter alla ... ma sul web tiene banco il 'caso Terracciano ', colerrore del portiere della Fiorentina che ...Un ritorno in nerazzurro farebbe felice Ivan Perisic e farebbe anche la gioia di tanti interisti. Ecco cosa ha deciso il croato ...Il mercato però, si sa, regala continui colpi di scena e clamorosi risvolti inaspettati: uno di questi potrebbe essere il ritorno di Ivan Perisic all’Inter. Spunta anche l’ipotesi di un clamoroso rito ...