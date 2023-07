Perché tutti vogliono Lazar Samardzic

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 6 luglio 2023) A tutte le più grandi squadre di Serie A sembra mancare lo stesso pezzo. Rose diverse con problemi diversi, tutte però con lo stesso cocente bisogno di un trequartista fuori dal tempo, che con l’esterno sembra poter modellare un vaso d’argilla. Che con la suola richiama il pallone a sé come un amante. Le guance rubiconde, la faccia che sembra uscita da una foto dei primi del Novecento. Un giocatore la cui utilità è ancora tutta da scoprire, che si compra per il puro gusto dell’arte.è il più giovane giocatore della Serie A ad aver segnato almeno 4 gol e ad aver fornito 4 assist nell’ultima stagione ma il motivo per cui almeno Inter, Napoli, Milan, Roma e Juventus lo stiano cercando è meno evidente di quanto non sembri. Delle 37 presenze raccolte in Serie A nella stagione appena passata solo 19 sono state da titolare, e la maggior ...