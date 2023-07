Perché Threads di Meta è una minaccia seria per Twitter (e Elon Musk)

(Di giovedì 6 luglio 2023) Prima ancora di salire sul ring, Mark Zuckerberg prova a sferrare il primo attacco al numero uno di Tesla. E tutti sembrano essere d'accordo:non farà la fine di Mastodon. I motivi per cui la nuova app diè un'insidia per l'uccellino

...che nei 27 Stati membri dell'Unione Europea l'applicazione arriverà in ritardol'azienda deve ancora risolvere alcune questioni relative all'utilizzo dei dati personali da parte diper ...C'è stato un tempo in cui Twitter era la piattaforma perfetta per restare informati. Era il posto delle breaking news, delle analisi ben informate di persone autorevoli, degli account istituzionali ...Peccato,questi network avrebbero potuto realmente costituire un'alternativa alla carta ... Adesso, poi, Zuckerberg vorrebbe proporre un' ulteriore piattaforma , che risponde al nome di, ...