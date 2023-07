Perché studiare il latino già dalla scuola Secondaria di I grado? Scarica un esempio di progetto fornito dall’I C “Renato Guttuso” di Carini e dell’I C “Via Frignani” di Roma

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nell'epoca dei computer e del trionfo della scienza e della tecnologia, quando c'è così tanto da imparare e così poco tempo,una lingua “morta”?nonqualcosa di pratico e utile? Come lo spagnolo e l’inglese, per. Mentre siamo d'accordo che lo studionglese e dello spagnolo è un'ottima cosa, quello che ci proponiamo di mostrare è che è utile, pratico e prezioso il. L'articolo .

Era il vero medico di famiglia che si alza all'alba, fa la prima visita alle sette di mattina, poi al pomeriggio in ambulatorio e la sera aper aggiornarsi. Ricordo che portava me e mia ...L'emo­zione, quin­di, fu tanta, anchesi trattava dell'opera di riqualificazione più ... Gli studenti ad averlo frequentato in occasione di laboratori o perin autonomia sono 32mila; e ...... tra cui la temperatura (lo stesso principio spiegauna campana produce sempre la stessa ... I GCM sono gli stessi modelli usati dai climatologi peril riscaldamento globale. Questi ...