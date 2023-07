Perché nel terzo testamento di Berlusconi manca il nome del figlio Luigi?

(Di giovedì 6 luglio 2023) Si tratta di una decina di righe scritte durante un viaggio verso il San Raffaele, che contengono i lasciti al fratello, a Dell’Utri e a Marta Fascina. In tutto 230 milioni. L'ultimogenito qui non risulta e queste potrebbero essere le conseguenze

...è che i componenti delle istituzioni elettive dovrebbero dire addio a ogni loro attività... Sono forse diventati dei casi - studio No,è una cosa normale. Succede in tutte le democrazie; ...Tutto lecito per loro quando sono al governo mentre, per esempio2013, Giorgia Meloni chiedeva le dimissioni di Josefa Idempur "certa della sua buona fede, serve un atto di responsabilità.E c'è chi obietta che non ci andrà mai,le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno ... Sono la candidata perfetta' ha dichiaratoprimo. 'Voi sicuramente non la vedrete a Pomeriggio 5, ...