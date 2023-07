“Perché ho lasciato la Rai” Bianca Berlinguer rompe il silenzio dopo dimissioni e ‘sì’ a Mediaset

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023)parla per la prima voltal’addio alla Rai. E non senza polemica. Nelle ultime settimane si sta molto parlando dell’autentica rivoluzione che la televisione pubblica sta attuando con un cambio di conduttori davvero importante. Via Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Flavio Insinna, Serena Bortone e pure. Il comunicato su quest’ultima è arrivatoche l’ad della Rai Roberto Sergio aveva sperato in una comunque difficile riconferma. “– si legge nella nota – ha comunicato leda ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma #Carta. La giornalista in una lettera ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena ...