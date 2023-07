Perché Berrettini o Sonego potrebbero giocare 3 partite in 3 giorni a Wimbledon | il problema del programma compresso

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Matteoe Lorenzostanno dando vita a una vera e propria maratona agonistica a. Il derby italiano, valido per il primo turno del terzo Slam stagionale, si è aperto martedì 4 luglio con la disputa del primo set vinto dal piemontese al tie-break (7-5). L’incontro era stato poi interrotto per pioggia ed è ripreso mercoledì 5 luglio, quando il romano ha ribaltato la situazione imponendosi nella seconda frazione (6-3) e nel terzo parziale (9-7 al tie-break). Il finalista di2021 si è così issato sul 2-1 e nel quarto set la situazione era di perfetta parità (1-1), ma il campo era diventato troppo pericoloso a causa della pioggia che nel corso della giornata aveva reso difficile la disputa regolare e continua del match. I due giocatori hanno così chiesto la sospensione e torneranno in ...