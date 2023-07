Per Quira la moda è un atto crudo e riflessivo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 6 luglio 2023) Si chiama Veronica Leoni, si legge, ovvero la complessità del femminile contemporaneo, spiegata un abito alla volta. E, se si fa fatica a trovare paragoni letterari o cinematografici calzanti abbastanza per descriverla, è perché Leoni sfugge a qualunque stereotipia. Romana, ma con l’intonazione vocale di chi ha vissuto molti anni a Londra, scandisce le frasi con calma e, mentre si spiega, pare che in realtà si stia interrogando insieme a te, sul senso delle sue parole. La si incontra nel bar della Soho House a Roma, divanetti con vista San Lorenzo e Pastificio Cerere, e all’inizio la si scambia per qualcun altro che, dalle spalle, pareva avere la stessa capigliatura. «Il ciuffo c’era, dai», ironizza lei, riferendosi a quel taglio corto, con una ciocca di capelli sul davanti, pettinata ad hoc con maggiore volume, con le striature di colore più chiare, quasi ...