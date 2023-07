Pec | nasce INAD | ecco cosa c’è da sapere

Leggi su zon

(Di giovedì 6 luglio 2023) Oggi, giovedì 6 luglio 2023, è entrato in vigore una novità che riguarda tutte le comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione e che riguarda da vicino la PEC: è attivo l’Indice nazionale dei domicili digitali, detto. Quindi, in altre parole, da oggi i cittadini possono registrare suil proprio domicilio digitale, come per esempio un indirizzo PEC attivato in precedenza, dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Farlo è molto semplice: basta collegarsi al sito domiciliodigitale.gov.it, accedendo con SPID, CIE o CNS, e inserire il proprio recapito certificato. Che cos’è, come riporta il sito del Governo, è l’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti ...