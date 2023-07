Pd | D' Attorre | ' il 13 luglio iniziativa sull' Università con Schlein'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Noi dobbiamo riaffermare alcuni principi, ricostruire una visione del ruolo dell'italiana radicalmente alternativa a quella che è prevalsa nell'ultimo anno. Lo faremo a partire dall'appuntamento che abbiamo organizzato per giovedì 13, una giornata d'ascolto con le componenti del mondo universitario a cui parteciperà la segretaria Elly". Lo ha detto a radio Immagina, la web radio dem, Alfredo D', responsabilenella segreteria nazionale del Pd. "Individuando alcuni temi metteremo a confronto esperienze, ascolteremo e ricostruiremo una prima rete con l'obiettivo, in autunno, di avere un momento esterno in cui presenteremo le nostre proposte", ha aggiunto.