Pauroso incidente sulla Paullese a Spino d’Adda | quattro auto distrutte e nove persone coinvolte

...Menomale 7 aprile Il doppioe il doppio salvataggio nello stesso punto Il bimbo morso dalla vipera La stella di Natale finalmente rimossa 1 APRILE Meno male 1 aprile Il(...L'è avvenuto intorno alle 19 e non ha coinvolto altri veicoli. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118. Dalla polizia Stradale, sul posto per i rilievi, si apprende che i parenti più stretti ...Durante la seconda gara della quarta tappa del campionato a Spa - Francorchamps, il 18enne pilota olandese Dilano van't Hoff è morto in seguito ad un. Van't Hoff si è scontrato con un'altra ...

Pauroso incidente sulla Paullese nel solito 'imbuto': 4 auto coinvolte La Provincia di Cremona e Crema

Le cause del pauroso incidente sono attualmente al vaglio della Polstrada. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l’Audi A4 abbia tentato di sorpassare la Fiat Punto, andando a ...Quattro auto sono rimaste coinvolte in un pauroso incidente sulla 131 dcn all’altezza della galleria di Prato Sardo alle porte di Nuoro, dove è attivo un cantiere dell’Anas e la strada si riduce a due ...