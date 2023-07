Pattinaggio artistico a rotelle | Italiani Inline 2023 | Paronetto e Panfili avanti dopo lo short

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sofiaprende subito il largo. La detentrice del titolo iridato si è imposta con margine nelloprogram della categoria Senior ai Campionati, rassegna in fase di svolgimento a Ponte Di Legno, sfiorando quota 60 punti grazie a una performance d’alto profilo. L’atleta veneta ha inaugurato la sua prova snocciolando la combinazione doppio axel/doppio toeloop, per poi passare in rassegna un doppio axel singolo di qualità.il salto singolo, il doppio flip, l’allieva di Paolo Colombo ed Elisa Boin ha passato in rassegna le due trottole combinate, intervallate dalla sequenza di passi (livello 3). Raccogliendo punti preziosi con una delle specialità della casa, le components, l’azzurra ha quindi raggiunto 59.55 (31.05, 28.50), distanziando di dieci ...