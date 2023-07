Patrick Zaki chi è? Ecco il riassunto della sua storia | biografia e dove si trova oggi

... in collaborazione con Amnesty, con i 50 volti disegnati da Gianluca Costantini che raccontano la detenzione illegale; 'Una matita di libertà per', sempre dedicata alla studente egiziano ...... in Women's and Gender studies, c'erano quasi tutti: il Rettore Giovanni Molari , la relatrice Rita Monticelli, la commissione esaminatrice, mancava solo il candidato:. A essere discussa,...Cosa è successo a Francesosi è laureato a Bologna con 110 e lode (in collegamento dall'Egitto): 'Lo studio è la mia resistenza' Cammina in strada e non sotto il portico di San Luca a ...

Patrick Zaki appena laureatosi all'Università di Bologna dopo la prigionia è ospite a In Onda per parlare di questo suo tanto agognato traguardo.