Pastorello | «Per Arthur si lavora al ritorno in Premier De Vrij rinnova»

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il procuratore Federico Pastorello ha parlato del futuro di alcuni suoi assistiti: ecco cosa ha detto su Udinese, De Ketelaere e non solo Il procuratore Federico Pastorello ha parlato così del calciomercato di alcuni dei suo assistiti all'uscita della sede dell'Inter.

UDINESE – «Stiamo trattando per il ritorno in Italia. Lui tornerebbe volentieri però è ancora presto purtroppo». 

DE KETELAERE – «Sì, ormai si tratta di ultimissimi dettagli. Credo che a breve verrà fatto l'annuncio. È quasi tutto a posto» 

PEREYRA-UDINESE – «È un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che è una delle opzioni, vedremo nei prossimi giorni»