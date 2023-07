Pastorello | «De Vrij | a breve l’annuncio! Pereyra piace all’Inter» – IN

(Di giovedì 6 luglio 2023) Intercettato fuori dalla sede dell’Inter dal nostro inviato Roberto Novella, l’agente Federicoha parlato della situazione di alcuni dei suoi assistiti dopo l’incontro appena terminato con i dirigenti. Focus su de. CONTRATTI E OBIETTIVI – Queste le parole di Federicodopo l’incontro con i dirigenti nella sede dell’Inter: «Ormai sono stato qui per gli ultimissimi dettagli per il rinnovo di de, verrà fatto l’annuncio a, è quasi tutto a posto., anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto: è una delle opzioni che stanno valutando. Di Meret non abbiamo mai parlato, se dovessimo iniziare a parlarne dipenderà al massimo dalla partenza di Onana. Sarr non è un’opzione, anche perché l’Inter ...

De(o meglio, il suo procuratore) fa sapere di aver ricevuto un'offertona dall'Arabia 'ma abbiamo scelto di rinnovare con i nerazzurri'. Gosens piace in Germania. Lukaku vorrebbe fare ...GLI ALTRI AFFARI - Oltre al rinnovo di denegli ultimi giorni ha definito con l'Inter anche il riscatto di Francesco Acerbi , per il quale i nerazzurri verseranno 3,5 milioni di euro ...... come ufficializzato venerdì dal suo agente. Deera in scadenza il prossimo 30 giugno e quindi nella prossima stagione resterà alla corte di Simone Inzaghi. Come il centrale orange, ...

