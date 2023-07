Sei alla ricerca di un gestore telefonico che possa offrirti una promozione che si contraddistingue per l'ottimo rapporto qualità/prezzoMobile Con la promo Giga X2 diMobile hai ...Secondo il DSA, Zalando è una VLOP -Large Online Platform, ovvero una piattaforma online ... Il 64% dei suoi ricavidai servizi al dettaglio, esclusi dal Dsa, e solo il 36% dai programmi che ...... Vlops) o motori di ricerca molto grandi (large online search engines , Vloses). E le regole ... Il 64% dei suoi ricavidai servizi al dettaglio, esclusi dal Dsa, e solo il 36% dai programmi ...

Passa a Very Mobile e hai doppi giga per sei mesi Punto Informatico

Con la promo Giga X2 di Very Mobile hai doppi giga per 6 mesi. Ti spieghiamo di più su questa offerta inevitabilmente strepitosa. Leggi l'articolo.A Petrobras disponibiliza a partir desta segunda-feira LSMGO (Low Sulphur Marine Gas Oil) com o máximo de 0,1% de enxofre no Porto de Suape, no berço ...