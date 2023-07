Pasquale Sesso ucciso in pieno centro a colpi di pistola

Leggi su today

(Di giovedì 6 luglio 2023) Omicidio a Napoli nella notte tra mercoledì e giovedì. Un uomo di 44 anni,, è statola scorsa notte in un agguato al Pallonetto di Santa Lucia.è stato raggiunto da uno solo dei diversid'arma da fuoco esplosi mentre era in sella a uno scooter in via Solitaria...