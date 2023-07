Parolisi nella bufera | l’ira della famiglia di Melania Rea | “La sua vita vale solo 12 anni di carcere?”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 6 luglio 2023) “Quando ho visto l’intervista ho pensato, e lo farò, di comunicarlo al magistrato di sorveglianza perché trovo singolare che lui, essendo un detenuto in permesso premio, possa rilasciare interviste., nonostante abbia fatto 12di, continua a mentire come aveva fatto prima di essere arrestato. Temo che la detenzione questo aspetto non lo abbia migliorato”. L’avvocato Mauro Gionni, legalediRea, commenta così all’Adnkronos l’intervista rilasciata da Salvatorea ‘Chi l’ha visto?’ durante un permesso premio. L’ex caporal maggiore dell’Esercito, condannato in via deginitiva per l’omicidiomoglie, si è detto ancora una volta innocente. Salvatoreparla, il fratello di ...