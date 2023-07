Parolisi a ‘Chi l’ha visto’ | Di Fenza e Russo | “Solidali con la famiglia | inaccettabile che condannato si dichiari innocente”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Èche Salvatore, l’omicida di Melania Rea, ottenga dei permessi premio e va nelle trasmissioni del servizio pubblico a dichiararsiquando la magistratura si è già espressa eritenuto colpevole” – lo dichiarano in una nota congiunta Pasquale Di, capogruppo in Regione di Centro Democratico e Maria, componente della consulta regionale per la condizione della donna. “Le prove per condannarlo sono emerse in tre gradi di giudizio. Le parole dilasciano il tempo che trovano. Siamo vicini alladi Melania Rea alla quale esprimiamo la nostra totale solidarietà politica e umana. Quanto vale la vita di una donna? Solo 12 anni? Deve essere terribile per la ...