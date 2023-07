Parma | Russo | ' Conte e Schlein stigmatizzino atto vile contro sede Fdi'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma 6 lug. (Adnkronos) - “Questo è il regalo che abbiamo ricevuto stamattina: qualche mese fa, talune scritte vituperate sul caso Cospito campeggiavano sui muri della nostraprovinciale di FdI, oggi ne emergono nuovamente sulle vetrine della nostra, con insulti che esprimono da soli quanto l'odio, la scarsa propensione a difendere baluardi di libertà politica, di esercizio politico e confronto, dilaghino in modo preoccupante nella nostra cara e democratica Emilia. La segretaria del Pd, il professor, e le voci più autorevoli dell'opposizione politica italiana, stigmatizzeranno anche questo? Noi andiamo avanti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Gaetana

Renan Dal Zotto, coach brasiliano con un passato piuttosto illustre in Italia (convinse ... Al servizio l'Italia continua a far male (ancheva a segno) e con l'attacco che gira senza sosta ...... romanziere e traduttore dal(8 settembre, Aula Magna dell'Università per Stranieri di Perugia). Con lui, il Trio die la mezzosoprano Ema Nikolovska. Lo stesso giorno, al teatro ...Si parte con la San Pietroburgo raccontata da Paolo Nori, romanziere e traduttore dalche ... Con lui, il Trio die la mezzosoprano Ema Nikolovska. Lo stesso giorno, ma alle 21 al teatro ...Roma 6 lug. (Adnkronos) – “Questo è il regalo che abbiamo ricevuto stamattina: qualche mese fa, talune scritte vituperate sul caso Cospito campeggiavano sui muri della nostra sede provinciale di FdI P ...Questo è il regalo che abbiamo ricevuto stamattina: qualche mese fa, talune scritte vituperate sul caso Cospito campeggiavano sui muri della nostra sede provinciale di Fratelli d’Italia Parma e oggi e ...