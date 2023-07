Parma | la bella integrazione | tunisino molesta due ragazzine e lancia i coltelli ai carabinieri

(Di giovedì 6 luglio 2023), 6 lug — Mattinata di paura in piazza Ghiaia, a, dove una delle «avanguardie del nostro futuro stile di vita», Boldrini dixit, ha tenuto l’ennesima lectio magistralis sul Nuovo Normale che ci attende (e di cui le devastazioni francesi degli ultimi giorni hanno dato ampia dimostrazione): undi 28 anni gravato da precedenti e irregolare sul nostro territorio ha primato due ragazze e aggredito iintervenuti per fermarlondo numerosicontro di loro.aiL’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 5 luglio. A darne notizia è ...

... c'è chi è venuto da fuorie tornare a casa un po' prima avrebbe fatto comodo, visto che oggi ...usciti e da non perdere SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO Giugno ricco di......di Paesi che si sono fatti la guerra e hanno ritrovato amicizia e fratellanza è la piùdelle ...Collecchio e realizzato con il patrocinio della Regione - Emilia Romagna e della Provincia di...Sono sicuro che lui e il suo staff vivranno qui una paginadella loro carriera'. 'Continuità ... Come allenatore è partito dalla Lega Pro, ha portato ilprima in serie B e poi in A e quindi ...Sull’attaccante rientrato dalla Spal ci sono il Cittadella e la Feralpisalò, Pecchia vuole il centrocampista per puntare alla promozione ...Meteo per Mercoledì 5 Luglio 2023, Parma. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 19°C, massima 30°C ...