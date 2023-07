Papa Francesco in Mongolia | quattro giorni nel cuore dell’Asia all’insegna della speranza

(Di giovedì 6 luglio 2023) Città del Vaticano – Diffuso il programma ufficiale del 43mo Viaggio Apostolico di, che sarà indal 31 agosto al 4 settembre 2023. Un lungo weekend nelper “sperare insieme” come recita il motto del Viaggio Apostolico che sarà scandito da tre discorsi e un’omelia. Il Pontefice partirà da Fiumicino alle 18.30 di giovedì 31 agosto per fare rotta verso Ulaanbataar, capitale. L’arrivo è previsto per le ore 10 del giorno successivo, all’aeroporto internazionale “Chinggis Khaan”. Quindi seguirà la cerimonia d’accoglienza. Il giorno dopo, sabato 2 settembre, il viaggio entra nel vivo con la cerimonia di benvenuto in piazza Sukhbaatar. Seguiranno quindi la visita di cortesia al Presidente...

si recherà in Mongolia dal 31 agosto al 4 settembre. La conferma arriva dal programma ufficiale del viaggio, diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede. La partenza dell'aereo papale è ..."Pensando alla pace e facendo mio l'invito dia pregare per la pace, desidero farvi dono di una preghiera, un Padre Nostro per la fine della guerra. Ve lo consegno come impegno per questo tempo. Lo consegno a tutti voi perché ...Nei giorni scorsiha espresso la propria indignazione , e anche l'Unione europea ha ritenuto la profanazione 'offensiva' e irrispettosa, precisando che "le manifestazioni di razzismo, ...L’allarme della Cooperazione internazionale:: il tempo per salvare l’Agenda 2030 si sta esaurendo e le disuguaglianze tra ricchi e poveri si ampliano ...Presentato a Roma l'ultimo volume di Andrea Riccardi: "Il grido della pace", Edizioni San Paolo. È intervenuto, tra gli altri, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conf ...