Paolo Galbiati | “Eurocup? Vogliamo alzare l’asticella”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di preparazione della stagione per quanto riguarda la Lega Basket e, inevitabilmente, anche per Trento. Dopo un altro buon campionato disputato lo scorso anno, l’Aquila ha voglia di ripetersi e di dire la sua anche in Europa. Così, intervistato dai microfoni del Corriere del Trentino, il tecnicoha parlato un po’ della programmazione e provato a chiarire anche la situazione relativa a Flaccadori, che aveva espresso qualche dubbio sulla possibilità di rimanere.: “Prima la salvezza, poi vedremo.” (Credit foto – LBA)Un roster che sia competitivo in campionato ma anche in Europa. E’ questo ciò che vuoleper operare un definitivo salto di qualità che proietti Trento nelle zone ...