Pance | smagliature e cellulite | su Abbatto i muri le donne si riappropriano dei propri corpi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il body shaming le obbliga a nascondersi, i traumi lasciano in tutte loro la sensazione di non abitare ilo corpo, gli haters maschilisti dedicano troppo tempo (che evidentemente hanno da perdere) per insultare chi non somiglia al modello estetico che li eccita di più. I modelli estetici normativi e imposti fanno di tutto per non permetterci di accettarci per ciò che siamo., una questione di genere, una battaglia costante, tra commenti insultanti e molestie diffuse, in un Paese maschilista che non vuol rimettere in discussione mentalità e cultura sessista. Così sulla pagina diabbiamo cominciato a mostrare in modo autodeterminato quello che ci fa sentire a disagio o che altri vorrebbero ci rendesse vulnerabili., ...