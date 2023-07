Pallonetto di Santa Lucia | agguato nella notte | 44enne ucciso a colpi di pistola

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un uomo di 44 anni è stato raggiunto da diversid’arma da fuoco la scorsazona deldi, a Napoli: vana la corsa in ospedale, dove è deceduto. Un uomo di 44 anni, P.S., è statola scorsaa Napoli in unscattatozona del

Un uomo di 44 anni è stato ucciso in un agguato avvenuto ieri sera a Napoli nella zona delLucia. La vittima, Pasquale Sesso, viaggiava a bordo di uno scooter in via Solitaria quando è stato raggiunto da ignoti che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco. Uno di questi ...... Pasquale Sesso, è stato ucciso a colpi di arma in via Solitaria, angolo viaLucia, in pieno ...sembra stesse cercando di scalare posizioni nella malavita della zona del cosiddetto... Pasquale Sesso, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli in un agguato nella zona diLucia. ...Sesso stava cercando di scalare posizioni nella malavita della zona del cosiddetto

Napoli, agguato al Pallonetto Santa Lucia: ucciso 44enne Adnkronos

Agguato intorno alla mezzanotte a Napoli dove un uomo di 44 anni, Pasquale Sesso, è stato ucciso a colpi di arma in via Solitaria, angolo via Santa Lucia, in ...Omicidio nella notte a Napol tra mercoledì e giovedì. Un uomo di 44 anni, Pasquale Sesso, è stato ucciso nel corso di un agguato tra i vicoli del Pallonetto di Santa Lucia. L’uomo si trovava in scoote ...