Pallavolo | De Giorgi | ‘oggi abbiamo faticato | Canada ha giocato con grande intensità’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Pasay City, 6 lug. – (Adnkronos) – “Oggi, dopo un primo set che ha ingannato sotto certi punti di vista l’attenzione che bisognava continuare a metterci. Ilha in squadra energia eri, loro partono sempre al massimo, e dipende da ciò che gli concedono gli avversari. Loro hanno, hanno avutointensità, hanno difeso e toccato tanti palloni costringendoci a giocarcela punto a punto”. Così il ct dell’Italvolley Ferdinando Dedopo il successo per 3-2 sulin Nations League. “Tutte le partite sono motivo di riflessione, per cercare di fare sempre meglio -aggiunge De-. L’atteggiamento e la resistenza c’è stata, potevamo chiudere 3-1 ma non siamo stati capaci di chiudere gli ...