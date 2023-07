Pallamano | verso i Mondiali 2025 | l’Italia trova la Turchia nel primo turno di qualificazione

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il processo diaidi, che si terranno fra Croazia, Danimarca e Norvegia, è ufficialmente iniziato per. La nazionale azzurra maschile infatti dovrà fronteggiare la, in un’eliminatoria andata/ritorno, in programma fra l’1-2 novembre (in trasferta) e il 4-5 (in casa), per compiere ilpassola rassegna iridata; così ha voluto il sorteggio tenutosi a Vienna nella sede dell’European Handball Federation. Chi vince va avanti, chi perde resta a casa, senza avere la possibilità di provare a completare i due step successivi per l’approdo al contest planetario; in programma a marzo e maggio. Di seguito il riepilogo del sorteggio riguardante tutte le squadre e i meccanismi di ...

