Palinsesti Rai | il dg Rossi | ' Gli addii? Noi sfavoriti dal tetto compensi Quello di Annunziata è incomprensibile'

Con l'uscita deiMediaset , oggi in viale Mazzini, gli animi sono sereni. Alla vigilia della presentazione dei nuovi, infatti, nonostante lo 'scippo' di Bianca Berlinguer da parte dell'azienda di Cologno Monzese, nessun allarmismo ingiustificato. Il diretto generale della, Giampaolo Rossi , non ...Il rischio è che ladiventi un incubatore in conto terzi di professionalità". In compenso, nei nuovi"Sono state valorizzate le professionalità in una logica di turnazione che ha ...Pluralismomai facile, limitato dal canone Cosa ci dice questo mega - riassetto deiIl mercato dell'informazione e dell'intrattenimento sta evolvendosi in fretta. Mediaset punta a ...

Palinsesti Rai, ecco come cambiano: i nomi in ballo e il nodo Bianca Berlinguer. L'ad Sergio: «Cartabianca al ilmattino.it

Il dg Giampaolo Rossi spiega perché Fazio, Annunziata e Berlinguer hanno lasciato Viale Mazzini: "Il tetto agli stipendi ci sfavorisce in un ...Con l'uscita dei palinsesti Mediaset, oggi in viale Mazzini, gli animi sono sereni. Alla vigilia della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, infatti, nonostante lo "scippo" di ...