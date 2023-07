Palermo | auto si schianta contro un albero e prende fuoco | Gabriele Naccari muore carbonizzato a 20 anni

Lagalla ha così vietato ade moto il passaggio di via Crociferi dal civico 21, intersezione cortile Bonura, al civico 73. E inoltre ha istituito il doppio senso di marcia dal civico 21 alla via ...Un incidente mortale nel parco della Favorita a. La vittima è Gabriele Naccari di 20 anni. Era alla guida della suaun'Alfa Mito, quando - per cause ancora da accertare - ne ha perso il controllo schiantandosi contro un albero in ...Un giovane è morto, la notte scorsa, in un incidente stradale a Mondello, località balneare di. La vittima, dopo essersi schiantata con la suacontro un albero, è rimasta incastrata nell'abitacolo che si è incendiato. Sul luogo la polizia municipale.Un giovane, Gabriele Naccari di 20 anni, è morto carbonizzato nell'incendio della sua auto, dopo essere uscito fuori strada nel parco della Favorita a Palermo. L'incidente ...È cominciato davanti al gip Antonella Consiglio l'interrogatorio di garanzia di Mario Di Ferro, il gestore del ristorante palermitano Villa Zito accusato di essere il pusher di diversi vip palermitani ...