(Di giovedì 6 luglio 2023) Le, stando alle prime informazioni, sarebbero scaturite dal guasto meccanico, probabilmente di un computer. Per fortuna non ci sono feriti

Le fiamme, stando alle prime informazioni, sarebbero scaturite dal guasto meccanico, probabilmente di un computer. Per fortuna non ci sono feriti... Agrigento (8 agosto @ Teatro Valle dei Templi), Taormina (10 agosto @ Teatrodi Taormina), ... Baia Domizia " CE (20 agosto @ Arena dei Pini), Mantova (2 settembre @ Esedra diTe). vedi ...Siamo lieti che sia proprio il maestro Paladino a inaugurare la prima mostra di arte contemporanea ospitata all'interno della Galleria del Genovese, l'collegamento tra ilReale e il ...

Palazzo antico in fiamme, paura nel centro di Città di Castello LA NAZIONE

Le fiamme, stando alle prime informazioni, sarebbero scaturite dal guasto meccanico, probabilmente di un computer. Per fortuna non ci sono feriti ...Tutto pronto per il Go Gianni Go! Estate 2023, il tour di Gianni Morandi che questa sera partirà da Senigallia, dove il cantante si esibirà in piazza Garibaldi davanti a 3.600 persone. Un’occasione ...