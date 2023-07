Padri | fate qualcosa di sinistra! Non bastano gli asili nido per scardinare lo squilibrio in famiglia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il governo Meloni può, forse, al momento tirare un sospiro di sollievo dopo il chiarimento della Commissione Europea circa i fondi del Pnrr destinati agli. In un primo momento si era temuto che i finanziamenti fossero destinati solo alla costruzione di nuove strutture e non (come poi confermato) anche all’ampliamento di quelle già esistenti. Pericolo scampato, per ora. Perché sugli stanziamenti destinati all’Italia la strada non sembra affatto in discesa e tra ritardi, mancati appuntamenti, la sensazione che il paese sia in perenne rincorsa e a corto di fiato sembra un dato di fatto a cui noi cittadini ci siamo assuefatti da tempo. Chi non si piega sono le donne italiane che, da decenni ormai, – e nonostante slogan impolverati di un passato destrorso e rigurgiti di machismo mai sopiti -, hanno virato verso una policy zero kids. Insomma, di ...