Padovan | «Se la Juve sarà esclusa dall’Uefa dovrà puntare solo allo scudetto»

...per la Juventus e dovrebbe liberarsi dal Napoli a breve" Il giornalista sportivo Giancarlo... ha poi parlato di Massimiliano Allegri dicendo: " Se Allegri è l'uomo giusto per laTutti gli ...Il giornalista Giancarlonon usa mezze misure: le sue dichiarazioni sulla possibile separazione tra lae Bonucci Il giornalista Giancarlo, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha spiegato perché per lasarebbe un vantaggio la separazione con Bonucci. LE PAROLE ...Se il buongiorno si vede dal mattino, Giancarlonon vede un futuro luminoso per la Juventus. Il primo colpo di mercato piazzato dalla società bianconera, il riscatto di Milik, ha lasciato infatti perplesso il popolare giornalista, che nel ...

Padovan: «La Juve sarà esclusa dall'Uefa e dovrà puntare su questo» Juventus News 24

Padovan: «La Juve sarà esclusa dall’Uefa e dovrà puntare su questo». Le dichiarazioni del giornalista sui bianconeri Il giornalista Giancarlo Padovan a Sky Sport 24 ha rilasciato alcune dichiarazioni ...Padovan: «Allegri poeta del calcio semplice, ma da 2 anni non ne azzecca una». La frecciata del giornalista all’allenatore della Juve Il giornalista Giancarlo Padovan a Sky Sport 24 ha lanciato una fr ...