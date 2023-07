Padovan | «L’Inter deve obbligatoriamente confermare Lukaku!»

(Di giovedì 6 luglio 2023)sta lavorando senza sosta sul mercato e, secondo il giornalista GiancarloriRomelu Lukaku. Le sue parole a Sky Sport. CONFERMA ?continua a lavorare incessantemente sul mercato. Le parole di Giancarloa Sky Sport: «Edin Dzeko è stato un giocatore davvero importante pere ora la conferma di Romelu Lukaku è obbligatoria. Stefano Sensi? Non è stato un acquisto fortunato, è un giocatore bravissimo che Conte quasi preferiva a Barella ma è stato tanto sfortunato.poi sa chevendere André Onana e cheanche rimpiazzarlo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

... è intervenuto Giancarlo, giornalista SKY: "La SuperLega ...'Europa può difendersi Assolutamente sì. Mettere un embargo e i ... in questo momento, perdono Milan e. Era abbastanza ...Il direttore Giancarlonella sua 'Sveglia' mattutina ha ... Nato nello stesso giorno di Baresi, quarant'anni esatti dopo,'8 ... In una squadra con pochi italiani, meno dell'che ha ......55 - Le parole dello spauracchio numero uno per: ecco cosa pensa Haaland dei nerazzurri e dell'ipotetico Triplete del City 10:50 - La preview del nostro direttore Giancarlo10:40 - ...