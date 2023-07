Pace in Ucraina | contatto tra Matteo Zuppi e l' inviato di Lula Celso Amorim

(Di giovedì 6 luglio 2023) Prove di, consigliere speciale per la politica estera del presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva , ha avuto un nuovo colloquio con l'di papa Francesco per la crisi ...

... si è appreso, nell'ambito del piano dipromosso dal Lula con l'obiettivo di creare le condizioni di un dialogo frae Russia. Fonti del presidenza brasiliana hanno affermato al riguardo ......20 persone vengono incarcerate per opposizione alla dittatura o per il sostegno all', le ... di sentire che noi siamo importanti per creare una forza diin Europa e in tutta regione. ...Per noi questo è importante perché anche questi gesti umanitari possono essere vie e cammini che conducono alla", ha poi aggiunto Parolin.

Ucraina, media rivelano: a New York colloqui segreti Usa-Russia per la pace Adnkronos

"Di fronte a quanto sta accadendo ogni giorno in Ucraina nemmeno a Parolin è consentito giocare con le parole. Cosa significa 'reciproci diritti e vicendevoli doveri' Non ci può essere reciprocità fr ...Fonti sostengono che la riunione si sarebbe tenuta ad aprile con Lavrov, ma la portavoce del ministero degli Esteri russo parla di "disinformazione ...