PA Digitale | un avviso da 280 milioni per portare sul Cloud 278 uffici pubblici

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo una prima adesione di enti pilota verso il Polo Strategico Nazionale, prosegue il percorso di migrazione indi dati e servizi delle Pubbliche Amministrazioni Centrali. È stato pubblicato, su Pa2026, un nuovoda 280di euro, per trasferire sulle infrastrutture ad alta affidabilità del Polo Strategico Nazionale i sistemi informatici di 278 Pubbliche Amministrazioni centrali, in linea con quanto previsto dalla StrategiaItalia. “Stiamo portando avanti un percorso strategico per la trasformazionedel Paese – commenta il sottosegretario all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti –. Con questo nuovostanziamo altri 280di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e diamo alle Pubbliche ...