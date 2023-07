Il 30 gennaio scorso il Napoli superò la Roma 2 - 1 al Maradona grazie ai gol die Simeone . Bellissima la prima rete dell'attaccante nigeriano, stop di petto su assist di ...un...Commenta per primo Victorha parlato di José Mourinho e di uncon il tecnico portoghese in occasione di Napoli - Roma dello scorso 29 gennaio. Ecco le sue parole al portale nigeriano Soccernet.ng , partendo ...L'attaccante del Napoli ha rivelato unlegato a Josè Mourinho nella partita in cui propriosegnò contro la Roma allo stadio Maradona. Intervistaai microfoni di Soccernet ...

Osimhen e il retroscena con Mourinho: "Sarebbe un onore lavorare con lui" Corriere dello Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe manifestato ai suoi più stretti collaborati un suo desiderio per la prossima stagione.Victor Osimhen ha parlato di José Mourinho e di un retroscena con il tecnico portoghese in occasione di Napoli-Roma dello scorso 29 gennaio. Ecco le sue parole al portale nigeriano Soccernet.ng, parte ...